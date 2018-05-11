Фото: мужчина рассказал, как обнаружил в лесу потерявшегося четырехлетнего ребенка

Сегодня старший участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд отправился к нашедшему ребенка Калле на границу уездов Ярвамаа и Рапламаа. Страж правопорядка пожал руку Калле и поблагодарил его, а также вручил подписанную Ляэнеским перфектом Кайдо Кыпласом грамоту и памятные сувениры (термос, бутылку для воды и чашку с логотипом Департамента полиции и погранохраны).

Нашедший ребенка мужчина. ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

«Роль нашедшего в успешном окончании воскресной поисковой операции не должно быть недооценена. Чем больше людей сразу же соберутся на месте и чем быстрее приступят к активным поискам, тем больше вероятность, что человека найдут, - говорит Сёэрд. - Такие поиски, особенно когда речь идет о маленьких детях, нелегки, поскольку конечный результат неизвестен».

Кайдо Калле — один из тех, кто искал ребенка отдельно от основной группы. «Мальчик был в болоте в полутора или двух километрах от дома, - рассказывает Калле. - На мгновение послышался голос, потом тишина. Через радиосвязь я обратился к жене, чтобы спросить, не они ли это кричали. Нет, не они. Стал искать у болота и нашел ребенка там. Он был очень напуган».

Мужчина дал ребенку попить и поесть, и они вместе выбрались из болота.