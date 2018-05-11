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Работодатели настаивают на ввозе в Эстонию иностранной рабочей силы

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Каждый год нехватка строителей в Эстонии увеличивается на несколько сот человек.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Тоомаса Тамсара, в Эстонии наблюдается острый дефицит рабочей силы, для смягчения которого необходимо увеличить ввоз рабочих из-за границы.

Речь уже сейчас идет об остром кризисе, но спустя пять лет нынешняя ситуация будет казаться хорошей, сказал Тамсар в пятницу в передаче Terevisioon на телеканале ETV, передает Rus.ERR.

Он напомнил о неоднократных заявлениях работодателей о том, что проблемы создает низкая квота на иностранных работников. Их можно ввозить в Эстонию в количестве около 1500 в год, причем при условии, что они получают среднюю по стране зарплату, т.е. 1300 евро в месяц.

По оценке Тамсара, маленькая квота ведет к тому, что работников из третьих стран ввозят по договорам аренды и выплачивают им пониженную зарплату, а Эстония в любом случае теряет с нее налоги.

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