Работодатели настаивают на ввозе в Эстонию иностранной рабочей силы

Речь уже сейчас идет об остром кризисе, но спустя пять лет нынешняя ситуация будет казаться хорошей, сказал Тамсар в пятницу в передаче Terevisioon на телеканале ETV, передает Rus.ERR.

Он напомнил о неоднократных заявлениях работодателей о том, что проблемы создает низкая квота на иностранных работников. Их можно ввозить в Эстонию в количестве около 1500 в год, причем при условии, что они получают среднюю по стране зарплату, т.е. 1300 евро в месяц.