Никаких конвейеров Тутберидзе: фигурное катание могут разделить по возрастному признаку

«Лично я поддерживаю увеличение минимального возраста до 16-17 лет. Но в данный момент это лишь моё личное мнение, но не комитета.

Не по той причине, что комитет выступает против, а из-за того что мы только начали обсуждать эту тему — на заседании в Милане после юниорского чемпионата мира. Официальные решения приняты не были", — цитирует Бьянкетти Ice Network.

По его словам, предложение об этом для обсуждения на июньском конгрессе ISU не поступало, однако национальные федерации могут отправить его до дедлайна — три недели до начала конгресса.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин полагает, что разделение спортсменов по возрастным группам в фигурном катании было бы более справедливым.

«Должны выступать мальчики/девочки и женщины/мужчины. С таким разделением соревнования были бы более честными», — цитирует Мишина Ice Network.

В данный момент возрастной порог для взрослых соревнований составляет 15 лет, однако многие специалисты предлагают поднять его — из-за беспокойства за здоровье спортсменов, влияния на продолжительность карьеры и создания равных спортивных условий.

Советский и украинский фигурист Виктор Петренко прокомментировал идею увеличения возрастной планки в фигурном катании. Петренко стал бронзовым призёром Игр-1988 в мужском одиночном катании возрасте 18 лет, спустя четыре года победил на Играх-1992.

«Если поднять планку до 18 лет, то катание станет более взрослым. Это также позволит молодому поколению оставаться здоровым, пока оно растёт», — цитирует Петренко Ice Network.

Тренер американских фигуристов Адама Риппона и Нэтана Чена, Рафаэль Арутюнян также поддерживает идею введения возрастного ценза:

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на взрослые соревнования девочек до 18 лет.

Если мне 12 лет и я знаю, что могу зарабатывать деньги только после 18, как думаете, буду ли я делать слишком много четверных прыжков или столько четверных, сколько достаточно для победы, чтобы сохранить свой организм на будущее?

Зачем следовать за Россией? Мы должны следовать за реальностью, а реальность заключается в том, что вы хотите, чтобы эти дети могли соревноваться много лет.

В молодом организме кости ещё не сформированы. Если вы делаете слишком много четверных, наносится вред, и спортсмен заканчивает в инвалидной коляске. Если сегодня этому нет доказательств, они появятся завтра. Что касается Нэйтана Чена, то я старался остановить его. Но из-за его культурологического подхода я не смог это сделать. Когда он был младше, всегда старался сделать больше.

Юниорки будут делать более сложные в техническом плане программы? Ну и что? Если вам не нравятся прокаты взрослых, смотрите юниоров.