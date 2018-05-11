Галерея: семейная резиденция, от которой захватывает дух

Размеры этого дома в Денвере, штат Колорадо, США, к счастью, помогли разгуляться и воплотить в жизнь все идеи хозяев и дизайнера.

Первый этаж отведен под комнаты, в которых может проводить время вся семья или большая компания друзей: кухня-гостиная, тихая лаунж-зона, кабинет и потрясающий стильный бар, которому могут позавидовать даже гостиницы.

Второй этаж — это семейная зона, со спальнями и ванными. Обратите внимание, как интересно и функционально решен вопрос спальных мест — кровати двухъярусные, но на них удобно забираться, к тому же, они вовсе не портят образ дома. И, конечно, сердце резиденции — это веранды и задний двор, сложно представить более прекрасное место для отдыха в кругу друзей и близких.