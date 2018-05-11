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  • Фото: в аэропорту заложили краеугольный камень самой большой в Эстонии многоэтажной парковки

Фото: в аэропорту заложили краеугольный камень самой большой в Эстонии многоэтажной парковки

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Сегодня был заложен краеугольный камень многоэтажной парковки в Таллиннском аэропорту, которую планируется построить к концу года. На ней будет 1190 парковочных мест, это будет самая большая многоэтажная парковка в Эстонии, пишет Postimees.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут, строительство парковки на данный момент - самый важный проект для аэропорта.

«Строительство многоэтажной парковки повлечет за собой некоторые неудобства, просим пассажиров запастись временем и терпением при поездке в аэропорт, поисках парковочного места или при встрече близких в аэропорту», - сказала Мюрк-Дубоут при закладке краеугольного камня. 

Парковку будут строить поэтапно, самую важную часть - так называемую зону Kiss&Fly у входа в терминал откроют уже 11 июня.

Строительство многоэтажной парковки обойдется почти в 13 миллионов евро.

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