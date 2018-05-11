Фотоновость: структура крупного госучреждения поразила нового министра

Вступивший 2 мая в должность министра госуправления Янек Мягги находится с визитом на Хийумаа. Во время прогулки он заметил одну вывеску с тремя надписями: «Таллиннская тюрьмы», «Пярнуский отдел уголовного надзора», «Представительство Хаапсалу на Хийумаа».