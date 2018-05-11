пт, 11.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фотоновость: структура крупного госучреждения поразила нового министра

Фотоновость: структура крупного госучреждения поразила нового министра

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erakogu

Во время первого официального визита на Хийумаа нового министра госуправления Янека Мягги поразила увиденная табличка на госучреждении. 

Вступивший 2 мая в должность министра госуправления Янек Мягги находится с визитом на Хийумаа. Во время прогулки он заметил одну вывеску с тремя надписями: «Таллиннская тюрьмы», «Пярнуский отдел уголовного надзора», «Представительство Хаапсалу на Хийумаа».

После этого он признал, что это самое регионально-политическое учреждение, которое он когда-либо видел.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ