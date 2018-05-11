Фотоновость: структура крупного госучреждения поразила нового министра
11 мая 2018 г., 13:53
Во время первого официального визита на Хийумаа нового министра госуправления Янека Мягги поразила увиденная табличка на госучреждении.
Вступивший 2 мая в должность министра госуправления Янек Мягги находится с визитом на Хийумаа. Во время прогулки он заметил одну вывеску с тремя надписями: «Таллиннская тюрьмы», «Пярнуский отдел уголовного надзора», «Представительство Хаапсалу на Хийумаа».
После этого он признал, что это самое регионально-политическое учреждение, которое он когда-либо видел.