Не стоит бояться маклера, сотрудничество с ним должно быть открытым и честным

Процесс продажи далеко не так прост, как это может показаться людям, не имеющим опыта продажи недвижимости. Еще до того, как объект попадет на порталы недвижимости, придется проделать довольно большую работу. Нужно пересмотреть все связанные с имуществом документы и проверить, кто является юридическим собственником, и каков состав его семьи. Также нужно уточнить, нет ли незавершенных вопросов, связанных с наследованием, имеются ли ограничения и обременения, а если в качестве продавца выступает доверенное лицо, то проверить срок действия и пригодность доверенности.

Маклера не стоит бояться, маклер поможет найти лучшее решение! Однако сотрудничество будет наиболее приятным, если собственник недвижимости и сам открыт и честен и не пытается что-то от маклера утаить.

Для достижения наилучшего результата в сотрудничестве рекомендую следующее.

Общайтесь открыто и будьте честны

Предоставьте информацию о продаваемой недвижимости и кратко опишите все плюсы и минусы. Сокрытие недостатков – самая большая ошибка, которую может совершить продавец! Хотя часто оказывается, что проблема, о которой упорно умалчивает продавец, является незначительной и никак не влияет на сделку.

Ответьте честно и на вопросы, касающиеся личной жизни и семейного положения: маклер задает их не из любопытства, а лишь затем, чтобы как можно более успешно довести процесс продажи до конца.

Документы – в порядок

Проверьте, в порядке ли и действительны ли связанные с имуществом документы: проектные чертежи, разрешение на строительство, разрешение на перестройку, договор о порядке пользования, сервитутный договор и прочее.

Время от времени возникают ситуации, когда отсутствует свидетельство о вступлении в права наследования, особенно если речь идет о завещании между супругами, а без него невозможно заключить сделку купли-продажи.

Нужно обязательно проверить и доверенность: охватывает ли она все процедуры, которые доверенное лицо планирует совершить, и не закончился ли срок ее действия.

Будьте гибкими и приведите дом в порядок

Старайтесь показывать продаваемый объект интересующимся также по вечерам и выходным дням, будьте всегда доступны по телефону или перезванивайте при первой возможности. Если вы не хотите сами показывать продаваемую недвижимость, то доверьте ключи маклеру. Создайте там приятную для посторонних атмосферу: сделайте уборку, спрячьте лишние вещи, проветрите комнаты.