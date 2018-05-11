Таллиннские школьники подарят Эстонии песню «Мы здесь»

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что пение с давних пор имеет важное значение для народа Эстонии. «Пение объединяло людей как в тяжелые времена, так и в моменты радости, соединяя поколения и сохраняя непрерывной давнюю традицию, - сказал он. – Концерт, который состоится в подарок к юбилею ЭР, станет своего рода преемником прошлогоднего танцевального выступления. В День Таллинна танцовщики передадут эстафету певцам, чтобы вместе украсить Эстонию».