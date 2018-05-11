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Таллиннские школьники подарят Эстонии песню «Мы здесь»

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Певческий праздник. Фото иллюстративное

ФОТО: Райго Паюла

В День Таллинна, 15 мая, в 14:00 на площади Вабадузе 3000 школьников исполнят песню "Meie siin" в подарок к столетию Эстонской Республики.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что пение с давних пор имеет важное значение для народа Эстонии. «Пение объединяло людей как в тяжелые времена, так и в моменты радости, соединяя поколения и сохраняя непрерывной давнюю традицию, - сказал он. – Концерт, который состоится в подарок к юбилею ЭР, станет своего рода преемником прошлогоднего танцевального выступления. В День Таллинна танцовщики передадут эстафету певцам, чтобы вместе украсить Эстонию».

В выборе песен участвовали директор Таллиннской Ныммеской музыкальной школы Индрек Виярд и учитель Таллиннской 21-й школы Лилия Рахула. В программе исполнение пяти песен. В концерте вместе со школьниками примут участие Уку Сувисте, Калле Сепп и другие исполнители.

Концерт подготовил Таллиннский департамент образования, в его организации большую роль играют сами ученики таллиннских школ.

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