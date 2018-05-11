Дзюба готов порвать всех за Россию, Комбаров в шоке

Не включен в основной список защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, для которого эта информация стала шоком, и от комментариев в ближайшие пару дней крайний защитник отказался. В резервном списке оказался и Денис Глушаков, зато в основной список попал, как считают специалисты, авансом. Вызвал Черчесов в основной список нападающего Виктора Чалова, отметившегося в матче с "Арсеналом" хет-триком: "Eще раз повторяю: мы не на словах, а на деле показываем, что следим за всеми футболистами. По Чалову: дело не в трех мячах, которые он забил, хотя это тоже влияет. Мы смотрим на определенный отрезок времени, начиная со сборов. В этот раз мы целенаправленно смотрели на зимние этапы подготовки всех топ-клубов. Уже тогда, зимой-весной, было понятно, что Чалов набирает. Он и на сборах выделялся. Как, кстати, и Кучаев. А один матч в ту или иную сторону не приводит к нашим решениям. Если Кучаев не получил бы травму, то, думаю, для меня это была бы еще одна положительная головная боль. Он себя проявлял, в том числе, и в еврокубках." - заявил Черчесов.