Картина дня: стрельба в Ласнамяэ и сгоревшие в Пыхья-Таллинне автомобили

В Ласнамяэ из автомобиля открыли стрельбу по стоявшим на остановке людям

Сегодня около 9 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ возле остановки «Вирби» остановился автомобиль, из окна которого пассажир стрелял из пневматического оружия по ногам людей. Читать далее...

Фото: утро началось с тяжелого ДТП, пострадали три человека

Сегодня утром между 8 и 9 часами на дороге Раквере-Тапа, на участке между Каривярава и Куллаару произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Читать далее...

Фото и видео: в Пыхья-Таллинне горели автомобили

В Пыхья-Таллинне на частной территории на улице Вольта минувшей ночью горели автомобили. В огне пострадали восемь машин. По данным BNS, всего горело 14 автомобилей, в основном фургоны. Читать далее...

Полиция разыскивает осужденную

47-летняя Елена была признала виновной в преступлении против имущества и избегает исполнения назначенных ей требований по надзору. Читать далее...

Ушел из жизни бывшей гендиректор Сакуского пивзавода

В ночь на пятницу скончался бывший генеральный директор Сакуского пивзавода и в прошлом председатель Пярнуского горсобрания Кардо Реммель. Читать далее...

В Харьюмаа бесплатного общественного транспорта не будет

В среду правление Союза самоуправлений Харьюмаа обсудило возможность введения бесплатного общественного транспорта и единогласно решило систему бесплатного общественного транспорта не вводить. Читать далее...

Количество жертв домогательств человека, предсказавшего распад СССР, растет со скоростью лавины

За 30 лет предполагаемыми жертвами составителя гороскопов Игоря Манга (его почитатели говорят, что именно Манг предсказал в свое время скорый распад СССР) стали десятки молодых женщин. Из их рассказов выясняется рисунок поведения серийного Казановы: фотографирование жертв и их груди, а также прикосновения к интимным местам. Читать далее...

Зарплаты, которые вам и не снились

У Microsoft Estonia, который прошлой осенью возглавил ТОП зарплат, есть все предпосылки, чтобы возглавить рейтинг и в этом году, поскольку из недавно опубликованного отчета следует, что средняя зарплата в фирме выросла на 30% и составила 8212 евро в месяц. Читать далее...

Хендрик Агур в студии Postimees: убежден, что нам нужны компромиссы

Гостем студии стал человек, чьи нестандартные инициативы – устроить ретро-концерт советской музыки и, возможно, даже выступить с ним в Крыму – вгоняют эстонское общество в ступор. Читать далее...

Фото: мужчина рассказал, как обнаружил в лесу потерявшегося четырехлетнего ребенка

В воскресенье утром со двора дома ушел и потерялся в ближайшем лесу четырехлетний мальчик. Ребенка вечером нашел местный житель Кайдо Калле. Читать далее...

Работодатель следил через видеокамеры, сколько времени работники проводят в туалете

Предприятия используют видеокамеры для обеспечения безопасности в тех местах, где может возникнуть потребность проверить, что и почему произошло. Однако у работодателя может возникнуть соблазн контролировать персонал через глазок камеры. Оправданно ли это, и в каких случаях? Читать далее...

Сорвавшийся с верхушки дерева рабочий находится в тяжелом состоянии

На Сааремаа в среду серьезно пострадал упавший с верхушки ели рабочий компании, занимающейся обслуживанием линии электропередач. Читать далее...

Израиль обнародовал видео уничтожения комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео уничтожения одной из целей в Сирии во время авиаударов, произведенных в ответ на произошедший в ночь на 10 мая обстрел израильской территории. Читать далее...

США ввели новые санкции против Ирана