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  • Фото: спасателям поступил вызов повышенной важности из многоквартирного дома в центре Таллинна

Фото: спасателям поступил вызов повышенной важности из многоквартирного дома в центре Таллинна

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Спасатели в пятницу днем получили вызов в центр города на улицу Леннуки, где люди заметили поднимающийся от крыши дома дым. При проверке выяснилось, что речь идет о ложной тревоге, сообщает Postimees.

На место прибыли два спасательных автомобиля и одна машина с пожарной лестницей. Проверив крышу многоквартирного дома, спасатели не обнаружили пожара.

В ходе беседы с жильцами дома выяснилось, что один из них топил камин и поэтому над крышей дома появился дым. Соседи, очевидно, не могли и подумать, что в такую теплую погоду кто-то будет растапливать камин, и вызвали спасателей.

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