Фото: спасателям поступил вызов повышенной важности из многоквартирного дома в центре Таллинна

На место прибыли два спасательных автомобиля и одна машина с пожарной лестницей. Проверив крышу многоквартирного дома, спасатели не обнаружили пожара.

В ходе беседы с жильцами дома выяснилось, что один из них топил камин и поэтому над крышей дома появился дым. Соседи, очевидно, не могли и подумать, что в такую теплую погоду кто-то будет растапливать камин, и вызвали спасателей.