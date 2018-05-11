Фото: спасателям поступил вызов повышенной важности из многоквартирного дома в центре Таллинна
11 мая 2018 г., 14:57
Спасатели в пятницу днем получили вызов в центр города на улицу Леннуки, где люди заметили поднимающийся от крыши дома дым. При проверке выяснилось, что речь идет о ложной тревоге, сообщает Postimees.
На место прибыли два спасательных автомобиля и одна машина с пожарной лестницей. Проверив крышу многоквартирного дома, спасатели не обнаружили пожара.
В ходе беседы с жильцами дома выяснилось, что один из них топил камин и поэтому над крышей дома появился дым. Соседи, очевидно, не могли и подумать, что в такую теплую погоду кто-то будет растапливать камин, и вызвали спасателей.