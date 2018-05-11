На пярнуский пляж выбрасывает мертвых тюленей как с конвейера

Ивар Юсси, морской биолог и исследователь тюленей:

"Все начинается с того, что они попадают в рыболовные ловушки и тонут. Это происходит не весной, а осенью. Чаще всего рыбаки не хотят с ними ничего делать и просто выбрасывают изх за борт обратно в море.

Там они лежат на дне. Когда температура воды поднимается, как сейчас, до своих 10-12 градусов, из-за газов процесса разложения останки начинают двигаться в сторону поверхности. Поскольку Пярнуский залив это такая заводь с западным ветром, они доплывают до берега.

Тюлени, конечно, могут погибать и в море, и в итоге попадают на берег, но я считаю, что 90 процентов из них, если не больше, завершили свой путь где-то в рыболовных снастях.

Тюленей прибивает не только на пярнуский пляж, но поскольку таких песчаных побережий, где ходят люди, остается все меньше, останки находят не так часто. Они не бросаются в глаза и не тревожат. В Пярну, во-первых, самая большая в Эстонии интенсивность рыбной ловли и в то же время тут много народу, которые ходят и натыкаются на них.

Как тонет тюлень, зависит от размеров снасти. Кто-то застревает шеей в дырке. Часть снастей настолько большие, что молодые тюлени влезают в них целиком и просто больше не могут из них выбраться. И застревают как рыба. Обычные сети в целом настолько слабые, что тюлень может их порвать. Самые опасные ловушки – фиксированные и статичные.

Были проведены испытания, когда в горловине ловушки устанавливали сетку, через которую тюленю не пролезть. Но почему-то рыбки этим пользоваться не хотят. Они считают, что тогда не пролезет и рыба. Таким образом, способ защитить тюленей есть, но он не обязателен".