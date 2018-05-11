На пярнуский пляж выбрасывает мертвых тюленей как с конвейера

Рабочий день отвечающих за порядок на пляжах работников начинается в пять утра. Первым делом руководитель работ пярнуской фирмы OÜ Kesklinna Parkid Калью Виллота объезжает на джипе более десятикилометровую прибрежную зону, чтобы перетаскать в тележку машины выброшенные на сушу трупы тюленей, пишет Pärnu Postimees.
Попадание мертвых морских животных на пляж – это проблема каждой весны. Однако такого количества останков, как в этом году, никогда раньше море не выбрасывало.
Вчера рано утром Виллота при помощи робота перетаскал в тележку шесть трупов животных. Гуляющие вдоль береговой линии жители и гости летней столицы неизбежно оказываются свидетелями этой печальной картины. Так вчера около десяти утра труп животного лежал на пляже Май, а еще одна 100-килограммовая особь рядом с молом на пляже Вана-Пярну.
В этом году Виллота увез с пляжа на своей автотележке 50 тюленей: «Вчера убрал 12 тюленей, сегодня – шесть», - сказал он вчера около десяти утра, прежде чем отправить на новый круг. «Скажем так, что каждый день нахожу по десять трупов».
Первые останки тюленей этой весной начали появляться на пляже на прошлой неделе, когда потеплело: «Теперь их становится все больше. Однажды утром увез пять тюленей, а к вечеру их было еще столько же».
Некоторые туши весят более 200 килограммов. «Самки, - уточнил Виллота, который занимается очисткой пляжей уже пять лет. – Я ни одну из них поднять не могу. Очень много нерп, которые с кошачьими мордами. Никогда раньше я не видел их так много. Обычно больше серых тюленей. Не знаю, почему в этом году погибло так много нерп. Также много и маленьких нерп».
После уборки массивных трупов тюленей, в песке остаются глубокие канавы, как будто в этих местах недавно лежали авиабомбы.
Поскольку скоро начнется купальный сезон, сбор трупов – это лишь малая часть обязанностей уборщиков пляжей. Работы должны быть завершены к 15 мая.
Пришлось использовать хорошую погоду, чтобы покрасить все скамейки. На выходные обещают настоящее тепло, поэтому люди захотят раньше назначенного срока насладиться пляжным отдыхом.
Во вторник вечером завершились бульдозерные работы: две недели подряд работники делали пляж ровным. Теперь они прокладывают многокилометровую дорогу. Покрашенные только вчера 100 скамеек начали устанавливать на своих местах. Покрашены сотня мусорок – их тоже нужно установить на местах. Идет просеивание песка.
В невероятных объемах нужно собрать появившийся за зиму на пляже мусор: «Очень объемная работа».
На этом фоне сбор трупов морских животных отнимает большое количество времени. Руководитель работ отметил, что вывоз трупов за город съедает бесценное время: «Вчера я собрал 12 штук, и они не влезли ко мне в тележку, а тут поступают новые сообщения: там еще два, и тут еще два. Я их так и так увезу, проблем нет. Но потребуется время».
Виллота припомнил, что раньше ему удавалось затаскивать тюленей на тележку вручную: «Я не знаю, почему они такие большие. Может рыбы в море много? Придется купить тележку побольше, или лебедку. А то, положу на тележку двух-трех и тоннаж полный».
И хотя руководитель работ каждый день объезжает территорию, о том, что где-то найдены останки животного люди сообщают в городскую управу или Департамент охраны окружающей среды. Отсюда информация передается дальше при помощи письма или звонка.
Поскольку на инфостендах пляжа указан номер телефона Виллота, в пляжный сезон отдыхающие звонят ему по несколько раз на дню: «Где на земле валяется колюшка, или какая-то другая дохлая рыба. Где накакано и где написано. Где валяется бумажка, где бутылка. Где-то пьяный, или где кто-то занимается сексом».
Ивар Юсси, морской биолог и исследователь тюленей:
"Все начинается с того, что они попадают в рыболовные ловушки и тонут. Это происходит не весной, а осенью. Чаще всего рыбаки не хотят с ними ничего делать и просто выбрасывают изх за борт обратно в море.
Там они лежат на дне. Когда температура воды поднимается, как сейчас, до своих 10-12 градусов, из-за газов процесса разложения останки начинают двигаться в сторону поверхности. Поскольку Пярнуский залив это такая заводь с западным ветром, они доплывают до берега.
Тюлени, конечно, могут погибать и в море, и в итоге попадают на берег, но я считаю, что 90 процентов из них, если не больше, завершили свой путь где-то в рыболовных снастях.
Тюленей прибивает не только на пярнуский пляж, но поскольку таких песчаных побережий, где ходят люди, остается все меньше, останки находят не так часто. Они не бросаются в глаза и не тревожат. В Пярну, во-первых, самая большая в Эстонии интенсивность рыбной ловли и в то же время тут много народу, которые ходят и натыкаются на них.
Как тонет тюлень, зависит от размеров снасти. Кто-то застревает шеей в дырке. Часть снастей настолько большие, что молодые тюлени влезают в них целиком и просто больше не могут из них выбраться. И застревают как рыба. Обычные сети в целом настолько слабые, что тюлень может их порвать. Самые опасные ловушки – фиксированные и статичные.
Были проведены испытания, когда в горловине ловушки устанавливали сетку, через которую тюленю не пролезть. Но почему-то рыбки этим пользоваться не хотят. Они считают, что тогда не пролезет и рыба. Таким образом, способ защитить тюленей есть, но он не обязателен".