Фото: уютный и стильный дом в Хааберсти за год подешевел на сорок четыре тысячи евро

Пятикомнатный дом, находящийся в Тискре, в части города Хааберсти, расположен недалеко от моря и в самом деле неплох.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

На первом этаже дома - прихожая, просторная гостиная с открытой кухней, две спальни, туалет и душевая с примыкающими к ней сауной и парилкой.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

Из гостиной - выход на открытую террасу, где можно целыми днями наслаждаться солнечным теплом.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

На втором этаже еще две спальни, большая ванная, библиотека и маленький чуланчик.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

Как и в гостиной, в одной из спален стены кирпичные. Это придает интерьеру своеобразие и шарм.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

В ухоженном саду растут плодовые деревья и кустарники, также там есть сарай, Ворота открываются при помощи пульта. В цену дома входит и газонокосилка.

Фото: ФОТО: www.kv.ee

Дом с четырьмя спальнями в Тискре год назад стоил 289 000 евро. Сегодня он еще продается. Но уже за 245 000.