Фото: уютный и стильный дом в Хааберсти за год подешевел на сорок четыре тысячи евро

Чтобы жить в отдельном частном доме, не обязательно уезжать из города в деревню. Этот стильный дом с четырьмя спальнями в Тискре подходит для комфортной жизни в тишине, но недалеко от городской суеты, писал год назад портал Kodu.
Пятикомнатный дом, находящийся в Тискре, в части города Хааберсти, расположен недалеко от моря и в самом деле неплох.
На первом этаже дома - прихожая, просторная гостиная с открытой кухней, две спальни, туалет и душевая с примыкающими к ней сауной и парилкой.
Из гостиной - выход на открытую террасу, где можно целыми днями наслаждаться солнечным теплом.
На втором этаже еще две спальни, большая ванная, библиотека и маленький чуланчик.
Как и в гостиной, в одной из спален стены кирпичные. Это придает интерьеру своеобразие и шарм.
В ухоженном саду растут плодовые деревья и кустарники, также там есть сарай, Ворота открываются при помощи пульта. В цену дома входит и газонокосилка.
Дом с четырьмя спальнями в Тискре год назад стоил 289 000 евро. Сегодня он еще продается. Но уже за 245 000.
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