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  • Фото: уютный и стильный дом в Хааберсти за год подешевел на сорок четыре тысячи евро

Фото: уютный и стильный дом в Хааберсти за год подешевел на сорок четыре тысячи евро

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ФОТО: www.kv.ee

Чтобы жить в отдельном частном доме, не обязательно уезжать из города в деревню. Этот стильный дом с четырьмя спальнями в Тискре подходит для комфортной жизни в тишине, но недалеко от городской суеты, писал год назад портал Kodu. 

Пятикомнатный дом, находящийся в Тискре, в части города Хааберсти, расположен недалеко от моря и в самом деле неплох. 

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

На первом этаже дома - прихожая, просторная гостиная с открытой кухней, две спальни, туалет и душевая с примыкающими к ней сауной и парилкой. 

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

Из гостиной - выход на открытую террасу, где можно целыми днями наслаждаться солнечным теплом. 

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

На втором этаже еще две спальни, большая ванная, библиотека и маленький чуланчик. 

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

Как и в гостиной, в одной из спален стены кирпичные. Это придает интерьеру своеобразие и шарм. 

kv.ee

ФОТО: www.kv.ee

В ухоженном саду растут плодовые деревья и кустарники, также там есть сарай, Ворота открываются при помощи пульта. В цену дома входит и газонокосилка. 

Фото:

ФОТО: www.kv.ee

Дом с четырьмя спальнями в Тискре год назад стоил 289 000 евро. Сегодня он еще продается. Но уже за 245 000.

Больше фотографий и информации находится на странице KV.ee.

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