Кая Каллас: каково быть "лидером со слабыми социальными предпосылками"

Общественный интерес к ней понятен – все-таки женщина в политике. И не просто женщина, а дочь grand old man эстонской политики Сийма Калласа. То есть совсем как монархия? Кая Каллас говорит, что сталкивается с предубеждением относительно ее пола и происхождения каждый день. Он и сама отдает себе отчет, что планка, которая перед ней установлена, находится выше, чем перед мужчинами, которые руководят партиями. Но все это заставляет ее смеяться.

- Почему вы до сих пор не вернулись из Брюсселя? Вы не боитесь, что в то время, как вы катаетесь туда-сюда, партию угонят?

Годовалая Кая с мамой Кристи и братом Юло в 1978 году. ФОТО: Erakogu

- Я не могу приехать раньше, мой ребенок ходит там в школу. Я просто не могла сейчас организовать свою жизнь иначе. Ему всего шесть, так что в Эстонии он вообще не должен бы еще ходить в школу, но мне кажется, что окончить там этот год для него важно… Год был для нашей семьи совершенно сумасшедший.

Но я каждую неделю бываю в Эстонии, иногда несколько раз в неделю. В этот раз я здесь целую неделю. Так что сейчас можно как-то держаться.

Люди боятся, что чем раньше они вылезут, тем быстрее их продырявят.

- Так ваш приоритет сейчас – все-таки уже партия, а не Европарламент?

- Ну я еще должна свести там кое-какие концы. Многие мои коллеги обеспокоены, поскольку у меня несколько важных тем, например, регуляция рынка электричества и соответствующая директива. Это сфера, которую следующий депутат не может взять просто так. Эту сферу необходимо изучить, прежде чем регулировать. Кроме того, я привлечена к цифровым темам. Так что все эти материалы я должна суметь передать.

- Я внимательно следила за вашим путем в лидеры Партии реформ, и мне кажется, что под конец все стало совсем некрасивым. Теперь разные лагеря партии угомонились, соперники смирились со своим поражением?

- У нас в прошлую пятницу было собрание правления, и там чувствовался чрезвычайно хороший командный дух. Я не чувствовала, чтобы оставалась какая-то напряженность. Ясно, что когда придет время формирования списков, напряженность вновь появится, но так в любой партии – кто какое место в итоге получит, все вызывает нервозность. Но посмотрим, как мы сумеем это решить.

- Когда вас избрали, вы обещали, что вдохнете в партию новую жизнь и приведете новых людей. До сих пор вы привели только генсека, имя которого люди даже не могут вспомнить. Где новые люди?