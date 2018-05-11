Галерея: грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост Валликяэру

Сегодня после обеда грузовой автомобиль проехал по предназначенному для пешеходов мосту Валликяэру, сообщает Pärnu.Postimees.
"Так как конструкция моста очень сильно повреждена, на данный момент мост использовать запрещено", - объяснил капитан зимнего порта Рауль Саранди.
По словам Саранди, грузовой автомобиль с финскими номерами по какой-то причине решил проехать по предназначенному для пешеходов мосту.
Проехав небольшое расстояние, автомобиль провалился на настил моста, но сумел скрыться с места происшествия.
Саранди добавил, что номер автомобиля известен и информацию передали в полицию.
"Так как настил поврежден, людям запрещено ходить по мосту", - сказал капитан.
Горуправа сообщила, что мост Валликяэру будет отремонтирован при первой возможности.
Саранди считает, что быстрый ремонт сделают уже в течение сегодняшнего дня.