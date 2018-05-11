Галерея: грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост Валликяэру

"Так как конструкция моста очень сильно повреждена, на данный момент мост использовать запрещено", - объяснил капитан зимнего порта Рауль Саранди.

По словам Саранди, грузовой автомобиль с финскими номерами по какой-то причине решил проехать по предназначенному для пешеходов мосту.

Проехав небольшое расстояние, автомобиль провалился на настил моста, но сумел скрыться с места происшествия.

Саранди добавил, что номер автомобиля известен и информацию передали в полицию.

"Так как настил поврежден, людям запрещено ходить по мосту", - сказал капитан.

Горуправа сообщила, что мост Валликяэру будет отремонтирован при первой возможности.