пт, 11.05.2018
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост Валликяэру

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня после обеда грузовой автомобиль проехал по предназначенному для пешеходов мосту Валликяэру, сообщает Pärnu.Postimees.

"Так как конструкция моста очень сильно повреждена, на данный момент мост использовать запрещено", - объяснил капитан зимнего порта Рауль Саранди.

По словам Саранди, грузовой автомобиль с финскими номерами по какой-то причине решил проехать по предназначенному для пешеходов мосту.

Проехав небольшое расстояние, автомобиль провалился на настил моста, но сумел скрыться с места происшествия. 

Саранди добавил, что номер автомобиля известен и информацию передали в полицию.

"Так как настил поврежден, людям запрещено ходить по мосту", - сказал капитан.

Горуправа сообщила, что мост Валликяэру будет отремонтирован при первой возможности.

Саранди считает, что быстрый ремонт сделают уже в течение сегодняшнего дня.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ