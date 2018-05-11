Фото: на парковке у торгового центра неожиданно приземлился вертолет
11 мая 2018 г., 15:45
На парковку выруского торгового центра Kagukeskus сегодня в 14.30 неожиданно приземлился вертолет, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Приземлившийся между вырускими магазинами Maxima и Kagukeskus вертолет за несколько минут собрал вокруг себя множество прохожих, которых заинтересовала припаркованный посреди Выру необычный транспорт.
Вышедший из вертолета мужчина представился пилотом, закрыл двери и отправился вместе со своим спутником в сторону торгового центра.