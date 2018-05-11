пт, 11.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото: на парковке у торгового центра неожиданно приземлился вертолет

Фото: на парковке у торгового центра неожиданно приземлился вертолет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

На парковку выруского торгового центра Kagukeskus сегодня в 14.30 неожиданно приземлился вертолет, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Приземлившийся между вырускими магазинами Maxima и Kagukeskus вертолет за несколько минут собрал вокруг себя множество прохожих, которых заинтересовала припаркованный посреди Выру необычный транспорт.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Вышедший из вертолета мужчина представился пилотом, закрыл двери и отправился вместе со своим спутником в сторону торгового центра.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ