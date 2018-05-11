"Вы мне кое-что должны": Иран обнародовал письмо Трампа союзникам

Остается загадкой, как именно частная корреспонденция главы Белого дома и его союзников попала в распоряжение аятоллы Хаменеи, но последний утверждает, что располагает полным текстом письма Трампа. Об этом он написал в своем "Твиттере".

A few days ago Trump wrote a letter to leaders of #PersianGulf states, which was revealed to us. He wrote: "I spent $7 trillion and you must do something in return." The U.S. wants to own humiliated slaves. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 9, 2018

"Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано. Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".

Газета NYT со ссылкой на собственный источник сообщила, что Трамп действительно отправил ближневосточным партнерам два письма, в которых он заявляет, что потратил на помощь региону слишком много денег, и призывает союзников принять меры по противодействию влиянию Ирана.

Washington Post - со ссылкой на собственный источник в Белом доме - также рассказывает об одном письме, отправленном Трампом лидерам стран Персидского залива. Его содержание никак не противоречит комментариям, которые делал глава Белого дома публично, утверждает источник.

По данным издания, письмо отправлено около двух недель назад, в нем Трамп призывает союзников США к более активным действиям в Сирии, а также просит рассмотреть варианты быстрого решения затянувшегося конфликта между Катаром и Саудовской Аравией.

О чем говорится в письме

Как пишут американские СМИ, в обоих письмах Трамп пытается усилить давление на Иран и пишет, что США ожидает больше активности от региона, в который со времени теракта 11 сентября 2001 года Америка вложила огромные деньги.

Трамп и раньше публично заявлял, что его партнеры должны более активно работать в регионе и не рассчитывать на помощь США так, как это было раньше.

Хаменеи написал свой твит через день после того, как Трамп объявил о выводе США из иранской ядерной сделки.

Ближайшими партнерами США в Персидском заливе являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Все эти страны - яростные критики иранского ядерного соглашения, подписанного в 2015 году, во время президентского срока Барака Обамы.

Хаменеи еще раз упомянул о письме Трампа, выступая в Университете Фархенгиян в Тегеране, более подробно пересказав содержание личной корреспонденции американского президента.

По словам аятоллы, в этом письме Трамп пишет: "Я потратил на вас 7 триллионов, вы должны делать [то, что я скажу]. Вы потратили эти деньги на то, чтобы взять гору над Ираком и Сирией. Вы не справились. К черту это".