Давайте мы не будем вести себя, как кухарки!

Кто-то увидел за рубежом (!), как дети валяются во время перемены на полу, а не гуляют, и сразу – а почему мы в Эстонии должны заставлять наших детей ходить по кругу? В одной из тартуских школ на полу даже матрасы расстелили… - ну, чтобы школу дружелюбной по отношению к детям сделать!

«Гулять во время перемены – это совдепия», - заявила одна молоденькая учительница. «Почему же тогда в 1930-е годы в Эстонии дети гуляли?» - спрашиваю. Доченька тушуется и затрудняется ответить. Объясняю ей: «Таким вот образом школьники после 45-минутного урока могли хотя бы в течение десяти минут подвигаться». Во все времена рутинные школьные обычаи были весьма даже разумными и воспитывающими. Избыточный вес (в сочетании с проблемами со здоровьем) у детей – это ведь «завоевание» последних двух десятилетий.

И да, в англосаксонских школах якобы не задают на дом никаких заданий! Ещё один пережиток прошлого в наших учебных заведениях – надобно бы идти в ногу с Западом! И это несмотря на то, что Герман Эббингауз ещё в конце XIX века экспериментальным путём выявил закономерности запоминания, не говоря уже об исследованиях в области когнитивной психологии в 1950-1980-х годах. Но этих тем не касаются теперь даже в университетах, ибо это опять-таки «устаревшая» информация.

«Мир открыт!» - это красивый лозунг, благодаря которому именно в школы проникает всякий бред (ежели мы сами не являемся компетентными специалистами, не включающими собственный мозг). Особенно же опасно, если с очередным т.н. новшеством на свет божий выползают лидеры общественного мнения, «гастролирующие» с ним как с писаной торбой по всему миру (а в Голландии всё вот так, а в шведских школах нет того-то, а в Америке частные школы и т.д.). Экспортированная из чужой культурной среды и навязанная нам «инновация», как правило, деструктивна и губительна.

Автор этих строк умеет как объяснить бессмысленность подобных «инноваций», так и научно опровергнуть их. Но кто ж меня слушать будет, даже публиковать не хотят – я ведь учитель из дярёвни! Кому ты расскажешь, что за плечами почти 55 лет работы в школах, до этого пять лет учёбы в университете, потом девять лет экспериментов в школе, четыре года учёбы в аспирантуре, защита диссертации, 25 лет непрерывной проработки научной литературы по выходным и т.д.? Придёт какой-нибудь политик, чиновник, зачастую родитель или несовершеннолетний ребёнок, который скажет – преподавать надо вот так!

Аж страшно становится! Жду не дождусь, когда аналогичным образом начнут «направлять» хирургов, инженеров или даже сварщиков, хотя они все и не занимаются столь сложной работой, каковой является обучение детей в школе.