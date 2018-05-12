IRL и Отечество: национальный бедлам и кавардак ценностей

Была предпринята попытка дать определение тому, чему определение дать невозможно. Конечный же результат измышлений свидетельствует о том, что автор стратегемы сам точно не знал, о чём и для чего он пишет.

В Эстонии нынешний статус-кво консервативного мировоззрения вовсе неплох. В СМИ идеологи из числа консерваторов на слова тоже не скупятся. Те, кому неохота читать толстые книги, нашли бы много достойных статей по теме, например, в журналах о культуре. Хорошую работу по разъяснению принципов консерватизма проделал Хардо Паюла и возглавляемое им Общество имени Эдмунда Бёрка. Свои взгляды они поясняют так: «В понимании общества, консерватизм – это сформировавшаяся в течение столетий политическая наднациональная идеология, согласно которой высшими благами гражданского общества являются гражданский же мир, а также равновесие между правами и обязанностями человека как отдельного индивида и человека как члена общества».

«Боже, Царя храни!»

Если бы идеологи IRL не поленились ознакомиться с измышлениями интеллектуалов из числа консерваторов, то, быть может, и «устои мировоззрения» были бы прописаны немного лучше. Однако в наши дни в партиях сами все умные, и совет да помощь со стороны им не нужны. Организация движения автобусов и идеологические постулаты – это для них темы одного и того же порядка. По этой причине они и не говорят о своей консервативности как о наднациональной идеологии, а вместо этого декларируют, что являются носителями «патриотических и христианских ценностей». Столпами же их убеждений являются «семья, дом, вера, отечество и личностные свободы». Звучит так, словно мы на машине времени вернулись в прошлый век, живём согласно основному лозунгу царского государства «За веру, царя и отечество!» и должны открывать праздники песни и танца приветствием «Боже, Царя храни!».

Акцент на христианстве и вообще вере говорит о том, что партия рассматривает себя скорее как религиозную общину, нежели является проводником политической идеологии. Если это так, то нетрудно предсказать, какие практические шаги партия IRL захотела бы предпринять в деле управления государством, если бы ей удалось покрепче ухватиться за власть. Разумеется, такие, которые укрепили бы позиции христианства во всей публичной сфере, начиная с религиозных обрядов как обязательной составляющей общественных мероприятий, и заканчивая вмешательством в политику образования в целом. Честнее было бы назвать себя не «Отечеством», а например, Партией Борьбы с Просвещением.