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  • Кая Каллас: инициирование на 9 мая поправок в Закон о гражданстве - простая случайность

Кая Каллас: инициирование на 9 мая поправок в Закон о гражданстве - простая случайность Юри Ратас раскритиковал инициативу реформистов

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Кая Каллас пока обыгрывает Юри Ратаса.

ФОТО: Scanpix/kollaaž

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, внесенный в среду реформистами законопроект о внесении поправок в Закон о гражданстве не является попыткой противопоставления Центристской партии через разыгрывание так называемой "русской карты" в предвыборный год, а его инициирование именно 9 мая - случайное совпадение.

Отвечая на вопрос ERR, был ли выбор даты сознательным, Каллас посоветовала запросить по этому поводу комментарий в парламентской фракции реформистов, передает Rus.ERR.

Накануне инициативу реформистов раскритиковал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас. "Мне очень жаль, что Партия реформ вместе со сменой председателя отступает и от своего обещания воздерживаться от противопоставления по национальному признаку. При этом я уверен, что жители Эстонии не поддерживают раскалывающую общество политику и избирательную кампанию, противопоставляющую наши общины", - сказал Ратас.

Напомним, что парламентская фракция оппозиционной Партии реформ 9 мая представила в Рийгикогу законопроект, разрешающий гражданам Эстонии по рождению также иметь гражданство США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии и стран-членов ЕС или Европейской экономической зоны

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