Кая Каллас: инициирование на 9 мая поправок в Закон о гражданстве - простая случайность

Отвечая на вопрос ERR, был ли выбор даты сознательным, Каллас посоветовала запросить по этому поводу комментарий в парламентской фракции реформистов, передает Rus.ERR .

Накануне инициативу реформистов раскритиковал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас. "Мне очень жаль, что Партия реформ вместе со сменой председателя отступает и от своего обещания воздерживаться от противопоставления по национальному признаку. При этом я уверен, что жители Эстонии не поддерживают раскалывающую общество политику и избирательную кампанию, противопоставляющую наши общины", - сказал Ратас.