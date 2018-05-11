Видео: полицейский щенок покорил всех работников Раквереского отделения полиции
11 мая 2018 г., 16:18
В Раквереском отделении полиции уже шестой день подряд царит оживление - семимесячный щенок Маусер начал свои первые тренировки.
Хозяин щенка Рауль Бамберг сказал, что обучение проходит с каждым днем все лучше и лучше.
"Щенок привыкает и становится смелее", - сказал Бамберг.
По словам хозяина щенка, который воспитал уже двух служебных собак, из Маусера получится отличный служебный пес. "Он ничего не боится, с характером", - охарактеризовал щенка Бамберг.