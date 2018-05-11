Видео: полицейский щенок покорил всех работников Раквереского отделения полиции

Хозяин щенка Рауль Бамберг сказал, что обучение проходит с каждым днем все лучше и лучше.

По словам хозяина щенка, который воспитал уже двух служебных собак, из Маусера получится отличный служебный пес. "Он ничего не боится, с характером", - охарактеризовал щенка Бамберг.