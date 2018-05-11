пт, 11.05.2018
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  • Видео: полицейский щенок покорил всех работников Раквереского отделения полиции

Видео: полицейский щенок покорил всех работников Раквереского отделения полиции

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В Раквереском отделении полиции уже шестой день подряд царит оживление - семимесячный щенок Маусер начал свои первые тренировки.

Хозяин щенка Рауль Бамберг сказал, что обучение проходит с каждым днем все лучше и лучше. 

"Щенок привыкает и становится смелее", - сказал Бамберг.

По словам хозяина щенка, который воспитал уже двух служебных собак, из Маусера получится отличный служебный пес. "Он ничего не боится, с характером", - охарактеризовал щенка Бамберг. 

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