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  • Фото: в Нымме продается большой земельный участок с длинной историей

Фото: в Нымме продается большой земельный участок с длинной историей

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ФОТО: KV.EE

В Нымме, районе с красивыми сосновыми перелесками, пригорками и водоемами, продается недвижимость с длинной историей, пишет портал Kodu.

Земельный участок большой площади расположен недалеко от болота Пяэскюла.

ФОТО: KV.EE

На участке находится полностью амортизированный деревянный жилой дом, построенный в 1930 году.

Привлекательными особенностями этого участка являются пруд с маленьким островком и прекрасное озеленение. Место в самом деле замечательное!  

ФОТО: KV.EE

Площадь участка - более 4300 квадратных метров, причем назначение всего участка - жилищное строительство.

Узнать больше можно ЗДЕСЬ.

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