Фото: в Нымме продается большой земельный участок с длинной историей
12 мая 2018 г., 10:20
В Нымме, районе с красивыми сосновыми перелесками, пригорками и водоемами, продается недвижимость с длинной историей, пишет портал Kodu.
Земельный участок большой площади расположен недалеко от болота Пяэскюла.
На участке находится полностью амортизированный деревянный жилой дом, построенный в 1930 году.
Привлекательными особенностями этого участка являются пруд с маленьким островком и прекрасное озеленение. Место в самом деле замечательное!
Площадь участка - более 4300 квадратных метров, причем назначение всего участка - жилищное строительство.
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