"Еж" подошел к концу: в ближайшие дни на дорогах Эстонии будет много военной техники

В выходные завершаются учения Siil, и с субботы колонны Сил обороны начнут движение к местам постоянной дислокации.
"В период с 12 по 17 мая участвовавшие в учениях Siil подразделения будут возвращаться из Южной Эстонии к местам постоянной дислокации в Таллинне, Тапа и в другие регионы страны,- сообщил капитан Тоомас Пярнпуу в пресс-релизе главного штаба. - В этот период по дорожным трассам будет перемещаться около 1200 единиц тяжелой техники".
Самая большая транспортная нагрузка придется на воскресенье, когда из Южной Эстонии колоннами будут перемещаться в Северную и Северо-Восточную Эстонию свыше 1000 транспортных единиц Сил обороны и союзников. Силы обороны просят всех участников движения запастись временем и терпением.
Основными маршрутами перемещения колонн тяжелой техники, которые следует учесть участникам движения на дорогах: шоссе Выру-Тарту-Таллинн, шоссе Валга-Тарту-Йыхви, шоссе Тарту-Аравете, шоссе Рынгу-Вильянди-Тюри-Рапла-Таллинн, шоссе Тюри-Мяо-Тапа и участок трассы между Таллиннской окружной дорогой и Палдиски. Движение меньших колонн будет происходить и на других шоссе.