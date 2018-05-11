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  • "Еж" подошел к концу: в ближайшие дни на дорогах Эстонии будет много военной техники

"Еж" подошел к концу: в ближайшие дни на дорогах Эстонии будет много военной техники

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ФОТО: Ardi Hallismaa

В выходные завершаются учения Siil, и с субботы колонны Сил обороны начнут движение к местам постоянной дислокации.

"В период с 12 по 17 мая участвовавшие в учениях Siil подразделения будут возвращаться из Южной Эстонии к местам постоянной дислокации в Таллинне, Тапа и в другие регионы страны,- сообщил капитан Тоомас Пярнпуу в пресс-релизе главного штаба. - В этот период по дорожным трассам будет перемещаться около 1200 единиц тяжелой техники".

Самая большая транспортная нагрузка придется на воскресенье, когда из Южной Эстонии колоннами будут перемещаться в Северную и Северо-Восточную Эстонию свыше 1000 транспортных единиц Сил обороны и союзников. Силы обороны просят всех участников движения запастись временем и терпением.

Основными маршрутами перемещения колонн тяжелой техники, которые следует учесть участникам движения на дорогах: шоссе Выру-Тарту-Таллинн, шоссе Валга-Тарту-Йыхви, шоссе Тарту-Аравете, шоссе Рынгу-Вильянди-Тюри-Рапла-Таллинн, шоссе Тюри-Мяо-Тапа и участок трассы между Таллиннской окружной дорогой и Палдиски. Движение меньших колонн будет происходить и на других шоссе.

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