"Еж" подошел к концу: в ближайшие дни на дорогах Эстонии будет много военной техники

"В период с 12 по 17 мая участвовавшие в учениях Siil подразделения будут возвращаться из Южной Эстонии к местам постоянной дислокации в Таллинне, Тапа и в другие регионы страны,- сообщил капитан Тоомас Пярнпуу в пресс-релизе главного штаба. - В этот период по дорожным трассам будет перемещаться около 1200 единиц тяжелой техники".

Самая большая транспортная нагрузка придется на воскресенье, когда из Южной Эстонии колоннами будут перемещаться в Северную и Северо-Восточную Эстонию свыше 1000 транспортных единиц Сил обороны и союзников. Силы обороны просят всех участников движения запастись временем и терпением.