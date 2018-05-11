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  • На место директора центра культуры «Сальме» претендуют 15 кандидатов

На место директора центра культуры «Сальме» претендуют 15 кандидатов

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ФОТО: Toni Läänsalu

В рамках объявленного Пыхья-Таллиннской районной управой конкурса на замещение вакантной должности директора центра культуры «Сальме» поступило пятнадцать заявлений, сообщила в пятницу BNS пресс-служба управы.

В пятницу 11 мая конкурсная комиссия проводит интервью со всеми претендентами на должность директора. В состав комиссии входят не только городские чиновники, но и представители некоммерческого общества Теллискиви, театральной организации «Ваба Лава» и работающих в центре «Сальме» творческих коллективов.

«Хотелось бы, чтобы «Сальме» превратился в настоящий центр культурной жизни местной общины. Поэтому в моем представлении новый директор должен чувствовать ответствоенность не столько перед городскими чиновниками, сколько перед местной общиной», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кандидаты на должность директора должны были написать эссе на тему «Роль центра культуры «Сальме» в жизни местной общины и в культурной жизни Эстонии», а также представить CV и контактные данные двоих людей, которые могли бы рекомендовать данного кандидата.

Кадровые перестановки в центре «Сальме» были предприняты после обнародования отчета внутреннего контроля, выявившего в центре культуры ряд нарушений.

Временно исполняющим обязанности директора центра был назначен главный специалист районной управы Пыхья-Таллинна по культуре и образованию Стен Светляков.

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