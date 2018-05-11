На место директора центра культуры «Сальме» претендуют 15 кандидатов

В пятницу 11 мая конкурсная комиссия проводит интервью со всеми претендентами на должность директора. В состав комиссии входят не только городские чиновники, но и представители некоммерческого общества Теллискиви, театральной организации «Ваба Лава» и работающих в центре «Сальме» творческих коллективов.

«Хотелось бы, чтобы «Сальме» превратился в настоящий центр культурной жизни местной общины. Поэтому в моем представлении новый директор должен чувствовать ответствоенность не столько перед городскими чиновниками, сколько перед местной общиной», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кандидаты на должность директора должны были написать эссе на тему «Роль центра культуры «Сальме» в жизни местной общины и в культурной жизни Эстонии», а также представить CV и контактные данные двоих людей, которые могли бы рекомендовать данного кандидата.

Кадровые перестановки в центре «Сальме» были предприняты после обнародования отчета внутреннего контроля, выявившего в центре культуры ряд нарушений.