По первоначальным данным, конфликт начался из-за нарушения дорожного движения. Автомобиль Infinity двигался по встречной полосе по улице Ластекоду, чем очень сильно разозлил 37-летнего пешехода.

Пешеход постарался физически помешать автомобилю проехать и кинул в него ножом. Водитель остановился и вышел из машины. Между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой 37-летний пешеход напал на 42-летнего водителя и ранил его ножом.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали и тоже отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.

По словам главы оперативной службы Пыхьяской префектуры полиции Вальтера Пярна, это очень серьезный случай.

"Начавшаяся из-за недопонимания ссора между двумя незнакомыми людьми закончилась серьезным нападение в общественном месте. Это недопустимо. Вне зависимости от причины конфликта, физическое нападение не может быть обоснованным. Для выяснения обстоятельств произошедшего начато делопроизводство", - сказал Пярн.