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Поножовщина в центре Таллинна: пешеход напал на водителя Полиция просит помощи очевидцев!

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Сегодня в 14:15 в полицию поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Ластекоду произошел конфликт между водителем и пешеходом, в ходе которого пешеход ранил водителя ножом. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

По первоначальным данным, конфликт начался из-за нарушения дорожного движения. Автомобиль Infinity двигался по встречной полосе по улице Ластекоду, чем очень сильно разозлил 37-летнего пешехода. 

Пешеход постарался физически помешать автомобилю проехать и кинул в него ножом. Водитель остановился и вышел из машины. Между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой 37-летний пешеход напал на 42-летнего водителя и ранил его ножом. 

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали и тоже отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.

По словам главы оперативной службы Пыхьяской префектуры полиции Вальтера Пярна, это очень серьезный случай.

"Начавшаяся из-за недопонимания ссора между двумя незнакомыми людьми закончилась серьезным нападение в общественном месте. Это недопустимо. Вне зависимости от причины конфликта, физическое нападение не может быть обоснованным. Для выяснения обстоятельств произошедшего начато делопроизводство", - сказал Пярн.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, связаться с полицией по номеру 112.

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