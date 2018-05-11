Акционеры Olympic решили вывести компанию с биржи

По словам пресс-секретаря Novalpina Маргуса Метса, за выход с биржи проголосовали 89,7 процента акционеров, а против 10,2 процента. Он сказал, что на собрании также обсуждалось слияние Olympic с Odyssey Europe и что оно по-прежнему планируется, но руководство пока не принимало соответствующего решения. По словам Метса, руководство Olympic продолжает работу в прежнем составе.

По итогам собрания руководство Olympic проинструктировали как можно скорее направить Таллиннской бирже Nasdaq заявление о прекращении котирования, а также уполномочить руководство и каждого его члена по отдельности на все необходимые для прекращения котирования или связанные с этим действия по их усмотрению.

Акционеры также одобрили отчет за минувший финансовый год и решили не выплачивать дивиденды, а классифицировать нетто-прибыль за прошлый год в размере 30 млн евро как нераспределенную прибыль компании за прошлые периоды.

Акционеры отозвали из совета компании Армина Кару, Яана Корпусова и Лийну Линс и вместо них назначили на пять лет Микаэля Бетито, Гюнтера Максимилиана Шмидта, Стивена Марка Пила, Стефана Ковски и Кори Дэвида Пламмера, которые не будут получать за это зарплату.

На общем собрании не был поддержан представленный на этой неделе миноритарными акционерами Olympic проект, согласно которому компания могла бы принять решение об уходе с биржи только после приобретения Odyssey Europe AS 100 процентов акций компании. По словам Метса, это предложение поддержали 6,48 процента акционеров, а против был 91 процент.

Инвестиционная фирма Novalpina Capital, дочерняя фирма которой Odyssey Europe перенимает Olympic Entertainment Group, приобрела 89-процентную долю в Olympic. Всего она заплатила в этой связи более 255 млн евро.

Odyssey Europe ранее сообщала, что планирует провести слияние Olympic с Odyssey Europe. Акционерам, не принявшим предложение, предложат новые акции Odyssey Europe. Эти акции не котируются ни на Таллиннской бирже Nasdaq, ни на остальных биржах.

Миноритарные акционеры Olympic — Trigon Asset Management и East Capital Asset Management — заявили, что против выхода компании с биржи и слияния с Odyssey Europe и намерены использовать все правовые средства, чтобы помешать этому.

19 марта Novalpina сообщила, что предложила акционерам компании азартных игр Olympic Entertainment Group купить ее за 288,4 млн евро. Два мажоритарных акционера Olympic, Армин Кару и Яан Корпусов, уже приняли предложение.