Неизвестный открыл стрельбу в школе Лос-Анджелеса

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес в разговоре с журналистами телеканала уже подтвердили факт стрельбы в общеобразовательной школе Highland. На месте работают сотрудники правоохранительных служб.

Как отмечает Fox News, первые выстрелы раздались на территории школы около 7 утра по местному времени. Это на полчаса раньше времени, когда начинаются занятия.

К зданию школы также приехали бригады медиков и пожарных, которым тоже поступили сообщения о стрельбе. Территория школы Highland High School, расположенной в 65 милях от Лос-Анджелеса, в настоящее время оцеплена.

В конце апреля в США во второй раз за два месяца прошла общенациональная масштабная акция за ограничение обращения оружия, в которой приняли участие тысячи американских школьников. Учащиеся по всей стране вышли из классов на улицы, чтобы почтить память погибших в результате применения огнестрельного оружия в школах.

По данным американской прессы, с апреля 1999 года по настоящее время свыше 208 тысяч учащихся в более чем 210 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов.