Неизвестный открыл стрельбу в школе Лос-Анджелеса

В школе города Палмдейл, расположенного в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), неизвестный открыл стрельбу. На данный момент точное количество пострадавших еще неизвестно. По информации NBC, один человек госпитализирован. Нападавший уже задержан, передает Newsru.com.
В офисе шерифа округа Лос-Анджелес в разговоре с журналистами телеканала уже подтвердили факт стрельбы в общеобразовательной школе Highland. На месте работают сотрудники правоохранительных служб.
Как отмечает Fox News, первые выстрелы раздались на территории школы около 7 утра по местному времени. Это на полчаса раньше времени, когда начинаются занятия.
К зданию школы также приехали бригады медиков и пожарных, которым тоже поступили сообщения о стрельбе. Территория школы Highland High School, расположенной в 65 милях от Лос-Анджелеса, в настоящее время оцеплена.
В конце апреля в США во второй раз за два месяца прошла общенациональная масштабная акция за ограничение обращения оружия, в которой приняли участие тысячи американских школьников. Учащиеся по всей стране вышли из классов на улицы, чтобы почтить память погибших в результате применения огнестрельного оружия в школах.
По данным американской прессы, с апреля 1999 года по настоящее время свыше 208 тысяч учащихся в более чем 210 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов.
С 2016 года в Соединенных Штатах произошло как минимум три крупные бойни, в которых преступники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают.