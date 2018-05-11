Президент временно повысила в звании шестерых военнослужащих

Президент по предложению командующего Силами обороны временно, на время службы в иностранном государстве или международной организации, повысила в звании шестерых находящихся на действительной службе военнослужащих, сообщается на официальном сайте президента.

Президент произвела полковников-лейтенантов Райна Яно и Тарго Лусти в полковники, капитана-майора Тармо Сеппа в капитан-лейтенанты, капитана Иво Пеэтса в майоры, лейтенанта Тимо Леппика в капитаны, а младшего лейтенанта Эрле Порросон в лейтенанты.