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Президент временно повысила в звании шестерых военнослужащих

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ФОТО: Kaarel Kuusk

Президент Керсти Кальюлайд на время службы в иностранном государстве повысила в звании шестерых военнослужащих.

Президент по предложению командующего Силами обороны временно, на время службы в иностранном государстве или международной организации, повысила в звании шестерых находящихся на действительной службе военнослужащих, сообщается на официальном сайте президента.

Президент произвела полковников-лейтенантов Райна Яно и Тарго Лусти в полковники, капитана-майора Тармо Сеппа в капитан-лейтенанты, капитана Иво Пеэтса в майоры, лейтенанта Тимо Леппика в капитаны, а младшего лейтенанта Эрле Порросон в лейтенанты.

Капитан Леппик и лейтенант Порросон будут участвовать в миссии в Афганистане, полковник Яно в Ираке, а майор Пеэтс в Мали. Полковник Лусти будет участвовать в миссии ЕС на Средиземном море, а капитан-лейтенант Сепп — лектор Балтийского оборонного колледжа.

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