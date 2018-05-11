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Больничная касса отказалась компенсировать стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, сообщает Rus.err.ee.

Для лечения требуется дорогостоящее лекарство, которого нет в списке Больничной кассы, а соответственно оно не компенсируется. Одна доза лекарства стоит 16 500. В месяц девушке необходимо вводить две дозы.

В пятницу Больничная касса сообщила, что в данный момент невозможно удовлетворить поступившее в среду ходатайство о компенсации дорогостоящего лекарства.

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