Сиккут: нет необходимости вводить налоговые льготы на приобретаемые на пожертвования лекарства

Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе сказала в четверг, 10 мая, в интервью "Актуальной камере", что решение изменить действовавший до 2009 года 5-процентный налог с оборота при покупке лекарств на 9-процентный было плохим, и что нужно пересмотреть это решение.

"Министерство социальных дел и Больничная касса с большим удовольствием восприняли бы, если бы 9-процентный налог с оборота был уменьшен до 5%, как это было раньше", - сказала Йессе.

Министр Рийна Сиккут не поддерживает эту идею.