Сиккут: нет необходимости вводить налоговые льготы на приобретаемые на пожертвования лекарства

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, нет необходимости освобождать от налогообложения приобретенные на пожертвования дорогие лекарства, поскольку в будущем при их приобретении не надо будет платить налог с оборота в размере 9%, сообщает Rus.err.ee.
Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе сказала в четверг, 10 мая, в интервью "Актуальной камере", что решение изменить действовавший до 2009 года 5-процентный налог с оборота при покупке лекарств на 9-процентный было плохим, и что нужно пересмотреть это решение.
"Министерство социальных дел и Больничная касса с большим удовольствием восприняли бы, если бы 9-процентный налог с оборота был уменьшен до 5%, как это было раньше", - сказала Йессе.
Министр Рийна Сиккут не поддерживает эту идею.
Что касается возникшей проблемы, что при приобретении лекарств на пожертвования государство также берет налог, и, например, фонд "Подаренная жизнь" заплатил за предыдущий год более 100 000 евро в виде налога с оборота, Сиккут не видит возможности делать исключения и государство будет продолжать получать свои 9% налога.