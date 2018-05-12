Фото: в этой сдающейся внаем квартире есть одна странная особенность

На первый взгляд кажется, что в этой квартире нет ничего необычного: квартира как квартира. Из окон этой двухкомнатной квартиры открываются красивые виды, приятная гостиная, уютная спальня, на первый взгляд, обычная кухня.

ФОТО: rent.com.au

ФОТО: rent.com.au

Однако если внимательно рассмотреть кухню, замечаешь необычную деталь - место для стиральной машины и холодильника выбрано, мягко говоря, странное: большой холодильник взгромоздили на стиральную машину!

ФОТО: rent.com.au

Вроде бы ничего особенного, и стиральная машина не раздавлена, а вполне себе в рабочем состоянии, но посмотрите на высоту холодильника - почти двухметровый агрегат стоит на стиральной машине высотой около метра. Какого роста должен быть человек, чтобы пользоваться холодильником? Или где-то спрятана лестница?

Скорее всего, когда-то на стиральной машине стоял маленький холодильник...