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  • Фото: в этой сдающейся внаем квартире есть одна странная особенность

Фото: в этой сдающейся внаем квартире есть одна странная особенность

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ФОТО: rent.com.au

Собственники сдаваемых внаем квартир часто придумывают необычные места для вещей, а наниматели вынуждены с этим считаться, пишет портал Kodu. Вот и на этот раз... 

На первый взгляд кажется, что в этой квартире нет ничего необычного: квартира как квартира. Из окон этой двухкомнатной квартиры открываются красивые виды, приятная гостиная, уютная спальня, на первый взгляд, обычная кухня. 

ФОТО: rent.com.au

ФОТО: rent.com.au

Однако если внимательно рассмотреть кухню, замечаешь необычную деталь - место для стиральной машины и холодильника выбрано, мягко говоря, странное: большой холодильник взгромоздили на стиральную машину! 

ФОТО: rent.com.au

Вроде бы ничего особенного, и стиральная машина не раздавлена, а вполне себе в рабочем состоянии, но посмотрите на высоту холодильника - почти двухметровый агрегат стоит на стиральной машине высотой около метра. Какого роста должен быть человек, чтобы пользоваться холодильником? Или где-то спрятана лестница? 

Скорее всего, когда-то на стиральной машине стоял маленький холодильник...

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

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