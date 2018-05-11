За исполнение санкций против России будет грозить срок до четырех лет

Поправки в УК депутаты собираются принять одновременно с законопроектом о контрсанкциях против США и стран, поддерживающих американские санкции.

Ранее в пятницу стало известно, что депутаты решили не прописывать в проекте закона, какие именно товары могут попасть под запрет в качестве ответной меры на западные санкции. В частности, не будут запрещать американские лекарства.

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях назначено на 15 мая, а поправки в Уголовный кодекс России будут рассматривать в первом чтении спустя два дня, сообщил Володин. Суть поправок он не раскрыл.

Однако три информационных агентства - Интерфакс, РИА Новости и ТАСС - со ссылкой на источник в Госдуме - сообщают, что поправки в УК предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Официально их должны внести в нижнюю палату парламента в следующий понедельник.

В кодекс предлагают добавить статью с длинным названием "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией".

За описанные в названии статьи действия предлагается наказывать либо штрафом до 600 тысяч рублей, либо ограничением свободы до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Еще одна новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность за совершение гражданином России умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер, пишет Интерфакс.

Агентство приводит пример - наказание может последовать, например, за предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

За такие действия авторы поправок в УК предлагают ограничиться лишением свободы на срок до трех лет (либо штрафом в 500 тысяч рублей или ограничением свободы на те же три года).

Кто это придумал

Автором идеи об уголовной ответственности за соблюдение американских и иных иностранных санкций стал спикер Госдумы Володин.

Впервые он сказал об этом 20 апреля после встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

"Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств", - говорил в апреле Володин.

В пятницу стало известно, что соавтором законопроекта стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Валентина Ивановна поставила подпись под этим документом", - подтвердили Интерфаксу в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вашингтон ввел новые санкции против России 6 апреля, они коснулись российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, их компаний и высокопоставленных чиновников.

Как это может работать?

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением такой ответственности не будет.

"Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем", - говорил Би-би-си директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова сравнивала предложение Володина с законопроектом об иностранных агентах, под который попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность.

"Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил", - предупреждала она.

Что же касается контрсанкций, то изначально Госдума планировала ввести запрет на товары из США, в том числе на некоторые лекарства, алкоголь и табак, а также отказаться от сотрудничества в атомной, авиационной и космических отраслях.