Фото и видео: кому придет в голову поселиться в старой котельной?

На крыше одного из домов в Сан-Франциско обнаружилась небольшая неработающая котельная, построенная из кирпича, в которой и поселилась архитектор Кристи Азеведо.

christiazevedo.com ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

Кристи спроектировала не только планировку своего дома и руководила строительством, но и создала весь внутренний дизайн. Имея специальности мебельного дизайнера и художника по металлу, дама применила свои знания на практике, использовав природные материалы – дерево и камень.

christiazevedo.com ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

Внешняя стена из красного кирпича придает внутреннему пространству своеобразие.

christiazevedo.com ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

На первом этаже крошечного дома открытая кухня-гостиная. На втором этаже – кухня и туалет с душевой.