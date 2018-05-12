сб, 12.05.2018
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  • Фото и видео: кому придет в голову поселиться в старой котельной?

Фото и видео: кому придет в голову поселиться в старой котельной?

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ФОТО: www.christiazevedo.com

Дом не обязательно должен быть большим. Одна предприимчивая дама оборудовала себе стильное жилище в одном очень необычном месте, пишет портал Kodu.

На крыше одного из домов в Сан-Франциско обнаружилась небольшая неработающая котельная, построенная из кирпича, в которой и поселилась архитектор Кристи Азеведо.

christiazevedo.com

ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

Кристи спроектировала не только планировку своего дома и руководила строительством, но и создала весь внутренний дизайн. Имея специальности мебельного дизайнера и художника по металлу, дама применила свои знания на практике, использовав природные материалы – дерево и камень.

christiazevedo.com

ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

Внешняя стена из красного кирпича придает внутреннему пространству своеобразие.

christiazevedo.com

ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

На первом этаже крошечного дома открытая кухня-гостиная. На втором этаже – кухня и туалет с душевой. 

christiazevedo.com

ФОТО: Foto: www.christiazevedo.com

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