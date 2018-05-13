Элва - да не та: жители острова выкупили его у единоличного собственника

Это второй по величине остров в архипелаге Внутренние Гебридские Острова - его площадь около 20 кв. километров. Алва простирается на семь километров в длину и имеет примерно три километра в ширину. На нем есть около одиннадцати строений, в том числе шесть частных домовладений, церковь, чайная и особняк, построенный в 1950-х годах.

Живут на острове всего шесть человек. Пятеро из них и стали его новыми владельцами, выкупив у шестого жителя - Джейми Ховарда. Ховард унаследовал остров от своей матери, которая в свою очередь получила ее от бабушки Ховарда - леди Эдит Конглтон, правнучки лорда Страткона. Та купила остров в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, за 10 тысяч фунтов.

Жители Алвы воспользовались британским законом, согласно которому местные общины имеют первоочередное право на выкуп земли. Они организовали кампанию по сбору средств и на полученные деньги купили свой родной остров. В право владения они вступят 21 июня 2018 года, сообщает BBC. В сборе средств им помогали как организации, так и частные лица, причем не только из Шотландии, но и из-за рубежа.

Пятеро покупателей заявили, что целью их покупки является заселение острова, а также его социальное и экономическое развитие. Отметим, что начиная с середины XIX века население Алвы постоянно сокращалось: в 1841 году на острове жило 570 человек, которые занимались сбором, обработкой и экспортом морской капусты ламинарии. К концу XIX века количество островитян сократилось до пятидесяти, а через сто лет их осталось лишь с десяток.