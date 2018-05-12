Один шаг до катастрофы

Белоруссия 0:3 (0:3,0:0 ,0:0 ) Чехия

Нет ничего хуже чем ждать и догонять.

Белорусы ждали окончания матча Франция - Австрия и, наверняка очень сильно нервничали в первые двадцать минут этой игры - Франция хоть и смогла выйти вперед, отыгравшись с 0:1, но австрийцы могли, при достаточном мастерстве, забить парочку лихих. Однако, все ожидание было не слишком томительным - французы победили австрийцев 5:2 и теперь ход был за белорусами. Противостояли французам уставшие чехи.

Давид Крейчи вчера в микст-зоне валился с ног от усталости, Пастрняк заявил, что перед игрой удалось поспать часа два. Но сегодня - другой день и другой матч.

Белорусов сгубили в первом периоде удаления - сначала чехи играли 5 на 3, белорусы выстояли, а вот 5 на 4 чехи реализовали - Шулак мощно щелкнул от синей линии, а Яшкин дезориентировал Труса на пятаке.

Сразу же могли белорусы отыгрываться, но с подправлением Сушко Павел Француоз справился. Затем Червенка удалился за игру высокоподнятой клюшкой, но белорусы не реализовали четыре минуты большинства. Чехи отплатили забитым голом: Плеканец оказался на свободном льду, доехал до пятака, отыграл Труса и выложил шайбу Гораку как на блюдечко. Оставалось только попасть в пустые ворота.

Первый период был для белорусов провальным - удаления, три шайбы, последняя от Ржепика, никакой выход из своей зоны - на ум приходили параллели с Южной Кореей, думается если сейчас эти команды свести на площадке, то не поставил бы на победу белорусов - ощущения от игры подопечных Пушкова были по первому периоду такие, что, вроде бы деградировали все и сразу - даже Плэтт и Линглет...

Во втором периоде чехи снова задавили, но без особых моментов. Белорусы старались Гаврус мог делать счет 3:1, но с метра не попал в ворота.

Третий период получился также безголевым: белорусы уже готовились к матчу с Австрией, а у чехов лезть вперед особо и не было сил.

0:3 - очередное поражение белорусов и 4:25 в пяти матчах на ЧМ в Дании.

США 13:1 (4:1, 5:0, 4:0) Южная Корея

Трудно припомнить, когда на ЧМ по хоккею был в последний раз зафиксирован подобный счет. Американцев сильно разздорила пропущенная шайба - Ан Чжин Хви вывел впервые на этом ЧМ южнокорейцев вперед, но лидировать им удалось всего лишь три минуты, а ничейный результат продержался до 12-й минуты.

Дальше корейцев смяли, набросав им на одну шайбы больше, чем россияне великобританцам в далеком 1994 году, когда россияне победили 12:3.