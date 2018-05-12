Овечкин и Кузнецов - первые звезды, "Вашингтон" сделал первый шаг к финалу.

Тампа-Бэй – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

"Вашингтон" сразу же захватил преимущество в первом матче финала конференции против "Тампы", уже в первом периоде забросив две шайбы в ворота Андрея Василевского - солировали Евгений Кузнецов, отдавший две результативные передачи и Александр Овечкин, забросивший на 19-й минуте шайбу. В начале второго период счет вырос до 0:4 - Орлов ассистировал Овечкину, а сам Александр на 26-й минуте помог Биглу упрочить преимущество "столичных".

"Тампа" сподобилась лишь на два гола, в одном из которых поучаствовал Никита Кучеров. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский не вышел на третий период, уступив место в воротах Луи Доминге. За 40 минут он отразил 21 бросок из 25. Доминге справился с 6 бросками из 6.