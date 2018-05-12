сб, 12.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Третье пришествие Адвоката?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дик Адвокат

ФОТО: imago sportfotodienst / imago/Seskim Photo

Петербургский «Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера, который в этот понедельник покинет Роберто Манчини.

В числе кандидатов Маурицио Сарри («Наполи»), Сергея Семака («Уфа»), Миодрага Божовича («Арсенал» Тула), Дика Адвоката («Спарта» Роттердам) и Синишу Михайловича (без работы).

Дик Адвокат уже возглавлял петербургский клуб в 2006-2009 годах, завоевав титул чемпиона России, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2010-2012 годах Адвокат тренировал сборную России.

Дик Адвокат прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в питерский клуб после ухода Роберто Манчини.

«Зенит» еще играет в чемпионате России. С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я кандидат на пост нового тренера.

Давайте дождемся окончания сезона», – сказал Адвокат.

В настоящее время 70-летний голландец возглавляет роттердамскую «Спарту». Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ