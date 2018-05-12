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Бразильская сборная понесла тяжелую потерю

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ФОТО: Franck Fife / AFP

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2018.

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции с «Ле Арбье» (2:0) и был вынужден покинуть поле в концовке игры.

У Алвеса диагностировано повреждение крестообразной связки колена, которое он не успеет залечить к старту турнира.

Федерация футбола Бразилии подтвердила диагноз защитника национальной сборной Дани Алвеса — разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за которого он пропустит ЧМ-2018, сообщает sports.ru

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