Бразильская сборная понесла тяжелую потерю
12 мая 2018 г., 8:05
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2018.
35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции с «Ле Арбье» (2:0) и был вынужден покинуть поле в концовке игры.
У Алвеса диагностировано повреждение крестообразной связки колена, которое он не успеет залечить к старту турнира.
Федерация футбола Бразилии подтвердила диагноз защитника национальной сборной Дани Алвеса — разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за которого он пропустит ЧМ-2018, сообщает sports.ru