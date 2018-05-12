Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина проехалась по ноге пешехода
12 мая 2018 г., 9:10
Вчера утром в Таллинне автомобиль наехал женщине на ногу. Полиция ищет очевидцев этого ДТП.
Вчера, 11 мая, в 09.08 в Таллинне на перекрестке улиц Эндла и Лыкке Mercedes Benz, водитель которого неизвестен, совершая поворот направо, наехал на ногу переходящей дорогу 68-летней женщине.
Водитель доставил пострадавшую в Ида-Таллиннскую Центральную больницу и уехал.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или написать письмо на электронный адрес pohja.lmt@politsei.ee