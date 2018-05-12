сб, 12.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина проехалась по ноге пешехода

Полиция ищет очевидцев: в Таллинне машина проехалась по ноге пешехода

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пешеход. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Айвар Аотяхт/Sakala

Вчера утром в Таллинне автомобиль наехал женщине на ногу. Полиция ищет очевидцев этого ДТП.

Вчера, 11 мая, в 09.08 в Таллинне на перекрестке улиц Эндла и Лыкке Mercedes Benz, водитель которого неизвестен, совершая поворот направо, наехал на ногу переходящей дорогу 68-летней женщине. 

Водитель доставил пострадавшую в Ида-Таллиннскую Центральную больницу и уехал. 

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или написать письмо на электронный адрес pohja.lmt@politsei.ee

Читать также

Актуально

НАВЕРХ