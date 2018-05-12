сб, 12.05.2018
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  • Фото: упавшее на дорогу дерево помяло машину

Фото: упавшее на дорогу дерево помяло машину

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Вчера, 11 мая, около 21 в Раквере на улице Ыйэ неожиданно на дорогу упало старое дерево и помяло припаркованную на обочине дороги машину, пишет Virumaa Teataja.

Прибывшие на место полицейские сообщили, что инцидент произошел не из-за погодных условий, а скорее из-за плохого состояния старого дерева.

Спасатели убрали дерево с дороги и в 21.56 движение было восстановлено.

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