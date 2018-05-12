Фото: упавшее на дорогу дерево помяло машину

Rus.Postimees.ee112Фото: упавшее на дорогу дерево помяло машинуФото: упавшее на дорогу дерево помяло машинуRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 мая 2018 г., 9:25Вчера, 11 мая, около 21 в Раквере на улице Ыйэ неожиданно на дорогу упало старое дерево и помяло припаркованную на обочине дороги машину, пишет Virumaa Teataja.Прибывшие на место полицейские сообщили, что инцидент произошел не из-за погодных условий, а скорее из-за плохого состояния старого дерева.Спасатели убрали дерево с дороги и в 21.56 движение было восстановлено.дереводорогадтп