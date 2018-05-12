Американские F-22 перехватили два бомбардировщика РФ около Аляски

По данным NORAD, инцидент произошел утром в пятницу по местному времени (вечер пятницы по Москве). "Два базирующихся на Аляске F-22 NORAD перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших в опознавательной зоне ПВО около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", - цитирует Хеннессии "Интерфакс".

По его словам, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Она простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата, передает Newsru.

Хеннесси подчеркнул, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США.

Ранее в Минобороны РФ рапортовали, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ провели полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полета экипажи бомбардировщиков и противолодочных самолетов отработали дозаправку в воздухе. О сближении с F-22 Минобороны не сообщало.