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Американские F-22 перехватили два бомбардировщика РФ около Аляски

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ФОТО: AP

Американские истребители F-22 вылетели на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска, сообщает CNN со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Эндрю Хеннесси.

По данным NORAD, инцидент произошел утром в пятницу по местному времени (вечер пятницы по Москве). "Два базирующихся на Аляске F-22 NORAD перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших в опознавательной зоне ПВО около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", - цитирует Хеннессии "Интерфакс".

По его словам, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Она простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата, передает Newsru.

Хеннесси подчеркнул, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США.

Ранее в Минобороны РФ рапортовали, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ провели полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полета экипажи бомбардировщиков и противолодочных самолетов отработали дозаправку в воздухе. О сближении с F-22 Минобороны не сообщало.

Российские ВКС регулярно проводят полеты стратегических бомбардировщиков над международными водами. Последний случай перехвата американскими самолетами у берегов Аляски произошел в мае 2017 года, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 километров, напоминает РИА "Новости".

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