Канцлер Министерства образования и науки платит помощнику за посты в Facebook

В должностные обязанности нового коммуникационного консультанта входит обеспечивать непрерывное общение канцлера с общественностью. В качестве первостепенной задачи указано администрирование соцсетей канцлера.

«Оперативно, оригинально и качественно делиться в соцсетях связанными с канцлером событиями и встречами. Содержимое в соцсетях отвечает специфике канала. Целевая группа осведомлена о деятельности министерства», - описываются задачи нового сотрудника.

Действительно, в последнее время канцлер Варрак была активна в Facebook: с 9 апреля по вчерашний день появилось 19 постов. В некоторые дни несколько постов, редко бывает тишина в несколько дней.

На самом деле подобная практика является обычным дело. В коммуникационных отделах министерств занимаются не только основной деятельностью, но и соцсетями. Всевозможные частные каналы, например, и страницу министра, администрируют политические советники.

Варрак сказала Postimees, что новая сотрудница Маргит Капак на самом деле администрирует ее страницу в Facebook, но это лишь малая часть ее работы консультантом. В первую очередь новая сотрудница занимается организацией больших мероприятий в министерстве.

Руководитель отдела коммуникации министерства Тарму Курс отметил, что от находящейся на их сайте трудовой инструкции может создаться неправильное представление о работе. «В нашем отделе нет работника, основная задача которого общаться за канцлера в медиа», - говорит он.

Курм сказал, что с прошлого года у канцлера появились новые служебные обязанности и теперь она еще управляет работой шести отделов. Поскольку в них также нужна помощь специалиста по коммуникациям, было принято решение создать новую должность.

«Капак не является советников канцлера, но она — сотрудник отдела коммуникаций, среди прочих задач которой организовать коммуникацию по вопросам, касающимся обязанностей канцлера», - добавил он.

Он также подтвердил слова Варрак, что администрирование соцсетей — лишь малая часть работы консультанта.

У Варрак уже есть один советник-помощник, который занимается всем, что необходимо канцлеру: повесткой дня, следит за ее электронными письмами, подготавливает материалы к собраниям и делает фотографии со встреч. Создается впечатление, что один советник делает снимки, а другой публикует их на страницу канцлера в Facebook.

На вопрос, почему не может советник добавлять новые посты в Facebook, Варрак ответила: «Он приходит на работу в половину восьмого утра и уходит с работы в половину шестого или в шесть. У него нет никакой реальной возможности заниматься чем-то подобным».

Варрак уже и раньше выделялась в Министерстве образования и науки своими глобальными идеями. Например, прошлым летом Postimees писал, что, по настоянию Варрак, по случаю рождения шестого ребенка Майлис Репс подарили картину, стоимость которой составляла 1800 евро.