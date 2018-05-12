Канцлер Министерства образования и науки платит помощнику за посты в Facebook

Поскольку канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак сама больше не успевает делать связанные с работой посты в своем Facebook, этим теперь занимается взятый на работу в отдел коммуникации человек, пишет Postimees.
В должностные обязанности нового коммуникационного консультанта входит обеспечивать непрерывное общение канцлера с общественностью. В качестве первостепенной задачи указано администрирование соцсетей канцлера.
«Оперативно, оригинально и качественно делиться в соцсетях связанными с канцлером событиями и встречами. Содержимое в соцсетях отвечает специфике канала. Целевая группа осведомлена о деятельности министерства», - описываются задачи нового сотрудника.
Действительно, в последнее время канцлер Варрак была активна в Facebook: с 9 апреля по вчерашний день появилось 19 постов. В некоторые дни несколько постов, редко бывает тишина в несколько дней.
На самом деле подобная практика является обычным дело. В коммуникационных отделах министерств занимаются не только основной деятельностью, но и соцсетями. Всевозможные частные каналы, например, и страницу министра, администрируют политические советники.
Варрак сказала Postimees, что новая сотрудница Маргит Капак на самом деле администрирует ее страницу в Facebook, но это лишь малая часть ее работы консультантом. В первую очередь новая сотрудница занимается организацией больших мероприятий в министерстве.
Руководитель отдела коммуникации министерства Тарму Курс отметил, что от находящейся на их сайте трудовой инструкции может создаться неправильное представление о работе. «В нашем отделе нет работника, основная задача которого общаться за канцлера в медиа», - говорит он.
Курм сказал, что с прошлого года у канцлера появились новые служебные обязанности и теперь она еще управляет работой шести отделов. Поскольку в них также нужна помощь специалиста по коммуникациям, было принято решение создать новую должность.
«Капак не является советников канцлера, но она — сотрудник отдела коммуникаций, среди прочих задач которой организовать коммуникацию по вопросам, касающимся обязанностей канцлера», - добавил он.
Он также подтвердил слова Варрак, что администрирование соцсетей — лишь малая часть работы консультанта.
У Варрак уже есть один советник-помощник, который занимается всем, что необходимо канцлеру: повесткой дня, следит за ее электронными письмами, подготавливает материалы к собраниям и делает фотографии со встреч. Создается впечатление, что один советник делает снимки, а другой публикует их на страницу канцлера в Facebook.
На вопрос, почему не может советник добавлять новые посты в Facebook, Варрак ответила: «Он приходит на работу в половину восьмого утра и уходит с работы в половину шестого или в шесть. У него нет никакой реальной возможности заниматься чем-то подобным».
Варрак уже и раньше выделялась в Министерстве образования и науки своими глобальными идеями. Например, прошлым летом Postimees писал, что, по настоянию Варрак, по случаю рождения шестого ребенка Майлис Репс подарили картину, стоимость которой составляла 1800 евро.
Первоначально за подарок заплатило министерство, но после появления статьи в Postimees Варрак решила заплатить за картину из собственного кармана.