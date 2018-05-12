На внезапные учения не явились почти 1700 резервистов

В рамках учений «Еж» (в том числе дополнительных учебных сборов "Шип") были призваны свыше 6500 резервистов и кайтселийтчиков. На учебные сборы и дополнительные учебные сборы прибыли почти 4800 человек.

В соответствии с законом о службе в Силах обороны и по решению командира от участия в сборах по разным причинам были освобождены более 700 человек.