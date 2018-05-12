сб, 12.05.2018
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На внезапные учения не явились почти 1700 резервистов

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ФОТО: Arved Breidaks /

На крупномасштабные учения «Еж-2018» («Siil 2018») не явились почти 1700 человек, в случае беспричинного отсутствия будет возбуждено дело о проступке, пишет Postimees.

В рамках учений «Еж» (в том числе дополнительных учебных сборов "Шип") были призваны свыше 6500 резервистов и кайтселийтчиков. На учебные сборы и дополнительные учебные сборы прибыли почти 4800 человек.

В соответствии с законом о службе в Силах обороны и по решению командира от участия в сборах по разным причинам были освобождены более 700 человек.

Причины отсутствия не явившихся и не вышедших на связь резервистов уточнят, в отношении не явившихся резервистов Силы обороны возбудят дело о проступке.

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