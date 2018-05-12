Сегодня Таллинн посетят 7000 круизных туристов
12 мая 2018 г., 11:01
В субботу Таллинн посещают до 7000 круизных туристов с трех круизного судов.
В 9 часов в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер MSC Orchestra, вмещающий до 2500 пассажиров. Он покинет порт в 16 часов.
С 10.30 до 17.30 в Таллинне будет стоять Celebrity Silhouette, вмещающий до 2500 пассажиров.
В полдень ошвартуется Zuiderdam, вмещающий до 2000 пассажиров. Лайнер покинет Таллинн в 19 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.