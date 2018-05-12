Сегодня Таллинн посетят 7000 круизных туристов

В 9 часов в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер MSC Orchestra, вмещающий до 2500 пассажиров. Он покинет порт в 16 часов.

С 10.30 до 17.30 в Таллинне будет стоять Celebrity Silhouette, вмещающий до 2500 пассажиров.

В полдень ошвартуется Zuiderdam, вмещающий до 2000 пассажиров. Лайнер покинет Таллинн в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.