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Сегодня Таллинн посетят 7000 круизных туристов

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Туристы в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В субботу Таллинн посещают до 7000 круизных туристов с трех круизного судов.

В 9 часов в Таллиннском порту ошвартовался круизный лайнер MSC Orchestra, вмещающий до 2500 пассажиров. Он покинет порт в 16 часов.

С 10.30 до 17.30 в Таллинне будет стоять Celebrity Silhouette, вмещающий до 2500 пассажиров.

В полдень ошвартуется Zuiderdam, вмещающий до 2000 пассажиров. Лайнер покинет Таллинн в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.

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