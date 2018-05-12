Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Все остальные также могут поднять сине-черно-белые флаги в честь матерей, сообщила BNS госканцелярия. День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США, в Эстонию ее в 1922 году принесла писательница и общественный деятель Хельми Мяэло.