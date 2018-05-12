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Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

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ФОТО: PEETER K

В воскресенье в честь Дня матери государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

Все остальные также могут поднять сине-черно-белые флаги в честь матерей, сообщила BNS госканцелярия. День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США, в Эстонию ее в 1922 году принесла писательница и общественный деятель Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Женский союз Эстонии в День матери объявляет носительницу титула матери года.

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