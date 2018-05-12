"Повышенное кровяное давление - главный фактор риска сердечных и почечных болезней. С 14 по 20 мая все желающие смогут бесплатно измерить давление во многих аптеках Apotheka - при гипертонии крайне важно обнаружить первые симптомы, поскольку это дает возможность предотвратить развитие болезни", - сказала аптекарь Apotheka Керли Валге.

По ее словам, все люди, независимо от возраста, должны проверять кровяное давление каждые два года. "Если в семье были случаи гипертонии, инфаркты, инсульты или показатели кровяного давления были пограничными, то есть 130–139/85–89 мм рт. ст., то давление следует измерять по меньшей мере раз в год", - сказала Керли Валге. Аптекарь добавила, что в случае повышенного кровяного давления не всегда бывает плохое самочувствие или заметные признаки болезни, однако сердцу и кровеносным сосудам это все равно вредит. "Если высокое кровяное давление держится долго, то органы повреждаются необратимо", - объяснила она.

В мире более 1,5 миллиардов человек страдает гипертонией, то есть повышенным кровяным давлением. К 2030 году у 30% взрослых будут признаки гипертонии. Каждый год в Эстонии диагностируют примерно 3000 инфарктов, число людей с повышенным кровяным давлением растет каждый год. По данным Больничной кассы, в 2012 у 90307 человек была диагностирована гипертония. Среди живущих в Эстонии пожилых людей гипертонией страдают более 60%.