Догнать и перегнать: Дания и Латвия продолжают схватку за место в восьмерке

Сборная Латвии, после победы над Германией 3:1 снова забралась на четвертую строку группы В, опережая датчан на одно очко.
Латвия 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Германия
После вчерашней победы Дании над Норвегией 3:0, латышам кровь из носу нужна была победа над немцами, для которых матч со сборной Боба Хартли становился практически тренировочным - датчанам играть еще с Южной Кореей и можно сразу класть в копилку хозяев ЧМ три очка. Германии же предсоят игры с финнами и кандцами.
Однако подопечные Штурма вышли на матч, чтобы сохранить теоретические шансы на выход в плей-офф, как на последний бой, но Бундестим сильно подвел Леон Драйзатль, который на 19-й минуте схватил матч-штраф за атаку латвийского игрока в область головы и шеи. Игрок, который для немцев значит больше чем просто игрок - это и защитник, и практически нападающий, и участник всех спецбригад - поэтому такую потерю отряд Штурма не заметить не мог.
Латыши методично подбирались к воротам немцев и за десять минут провели три шайбы: отличились Роландс Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андрис Джериньш. Немцы смогли одну шайбу отквитать - серебряный призер ОИ-2018, Доминик Кахун, возродил надежды немецкой комнады если не на победу в основное время, то, хотя бы просто на спасение матча.
Спастись немцам не удалось, даже несмотря на то, что в конце матча Оскарс Цибульсцкис удалился не вовремя. Однако в действиях немцев уже была какая-то обреченность, а латыши, грамотно, отборовшись сохранили счет на табло в свою пользу и продолжают погоню за датчанами, с которыми играть Латвии в последний день группового турнира, 15 мая.