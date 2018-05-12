Догнать и перегнать: Дания и Латвия продолжают схватку за место в восьмерке

Латвия 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Германия

После вчерашней победы Дании над Норвегией 3:0, латышам кровь из носу нужна была победа над немцами, для которых матч со сборной Боба Хартли становился практически тренировочным - датчанам играть еще с Южной Кореей и можно сразу класть в копилку хозяев ЧМ три очка. Германии же предсоят игры с финнами и кандцами.

Однако подопечные Штурма вышли на матч, чтобы сохранить теоретические шансы на выход в плей-офф, как на последний бой, но Бундестим сильно подвел Леон Драйзатль, который на 19-й минуте схватил матч-штраф за атаку латвийского игрока в область головы и шеи. Игрок, который для немцев значит больше чем просто игрок - это и защитник, и практически нападающий, и участник всех спецбригад - поэтому такую потерю отряд Штурма не заметить не мог.

Латыши методично подбирались к воротам немцев и за десять минут провели три шайбы: отличились Роландс Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андрис Джериньш. Немцы смогли одну шайбу отквитать - серебряный призер ОИ-2018, Доминик Кахун, возродил надежды немецкой комнады если не на победу в основное время, то, хотя бы просто на спасение матча.