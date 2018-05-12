сб, 12.05.2018
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В Мьянме повстанцами убиты 19 человек

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Повстанцы в Мьянме убили 19 человек, сообщает в субботу, 12 мая, представитель правительства. Нападение произошло рано утром неподалеку от города Мусхэ (штат Шан), который находится у границы с Китаем. Среди погибших - 15 жителей города и четыре сотрудника спецслужб. Ранены еще 20 человек, передает Deutsche Welle.

В группу нападавших входили около 100 боевиков. После вмешательства вооруженной полиции преступники обратились в бегство. В правительстве Мьянмы квалифицировали нападение как террористическую атаку. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Национальная освободительная армия Таанг" (TNLA), состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.

Как следует из заявления нападавших, они также обстреляли игорный дом, который якобы управляется местной полицией, а также военный пост. Это стало актом возмездия за нападение на базу боевиков TNLA, указывается в тексте заявления.

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