В Мьянме повстанцами убиты 19 человек

Повстанцы в Мьянме убили 19 человек, сообщает в субботу, 12 мая, представитель правительства. Нападение произошло рано утром неподалеку от города Мусхэ (штат Шан), который находится у границы с Китаем. Среди погибших - 15 жителей города и четыре сотрудника спецслужб. Ранены еще 20 человек, передает Deutsche Welle.