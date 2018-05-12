Вот это везение: житель Эстонии за 20 евро два раза съездил в Америку

«В лото-новостях ничего не будет слышно, если главный приз уйдет куда-нибудь в Норвегию. Но фишка в том, что если не участвовать в игре, то и не выиграть», - говорит Бирнбаум, который в течение двух месяцев выиграл две поездки в Америку и за обе победы пришлось заплатить по 10 евро.

В результате случайной интернет-ставки Бирнбаум выиграл поездку в Нью-Йорк и не мог даже подумать, что меньше, чем через месяц на него свалится новый подарок.

«Из-за своей работы (связана с казино — прим.ред.) я хорошо знаком с происходящим в мире ставок. Как-то пришло сообщение на почту, что проходит кампания, главный приз в которой — поездка в Лас-Вегас. Был там один раз с другом и партнером по бизнесу Хеймаром Лилле и, конечно, хотел отправиться в этот город снова», - рассказывает житель Вильянди.