Глава Минобороны: Эстония готова противостоять любой агрессии

"Учения Siil 2018 (Еж 2018) чрезвычайно масштабные учения, в которых приняли участие тысячи военнослужащих, членов "Кайтселийта", резервистов, полицейских и пограничников, а также многие добровольцы и государственные служащие по всей Эстонии", - заявил он в субботу во время посещения маневров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

"В ходе учений мы получили подтверждение, что всю Эстонию покрывает прочная сеть безопасности, которая готова успешно противостоять любому возможному нападению на наше государство", - сказал министр.

Луйк совершил в субботу на вертолете облет маневров и с воздуха ознакомился с последним учебным боем в городе Валга, где части 2-й пехотной бригады отражали наступление противника, в роли которого выступали эстонские военнослужащие и маневренные подразделения союзников по НАТО в составе 1-й пехотной бригады.

Отработкой боев в городских условиях завершилась в субботу активная фаза крупнейших в истории Эстонии учений.

Учения Siil 2018 начались 2 мая. В принимают участие около 15 тысяч солдат и резервистов вооруженных сил Эстонии, в том числе и около 2 тысяч солдат и офицеров стран-союзниц и партнеров по НАТО: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

В них задействованы тяжелая бронетехника, а также 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. Кроме того, участвуют вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.

Сигнал о завершении учений будет подан в воскресенье, 13 мая в 11 часов на торжественном построении у памятника боям под Паю. С речью выступит командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.